Preço da cesta básica cai 0,92% na 1ª semana de maio A cesta básica na cidade de São Paulo teve queda de 0,92%, na primeira semana de maio, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 30 de abril era R$ 215,21, passou para R$ 213,24 ontem. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, - 0,55%, Limpeza, - 1,98% e Higiene Pessoal, - 3,03%. No período, os produtos que mais subiram foram: batata (kg): 18,71%, salsicha avulsa (kg): 8,39%, farinha de mandioca (pac. 500 g): 4,40%, água sanitária cândida (l): 4,20%, margarina (pote 250 g): 2,60%. As maiores quedas foram: óleo de soja (900 ml): - 7,93%, biscoito maizena (pac. 200 g): - 6,42%, absorvente aderente (pac. 10 unid.): - 5,97%, creme dental (tubo 90 g): - 4,67%, sabão em pó (pac. 1 kg): - 4,41%.