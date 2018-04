Preço da cesta básica cai 1,90% em SP O valor da cesta básico do paulistano apresentou uma queda de 1,90% na primeira semana de pesquisa do mês de janeiro de 2002. A pesquisa diárias dos preços dos componentes da cesta é realizada pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual, em convênio com Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 03 de janeiro de 2002 era R$ 158,71, passou para R$ 155,69 no dia 10 de janeiro. No período de 04 de janeiro a 10 de janeiro, os produtos que mais subiram foram: o papel higiênico fino branco com pacotes de 4 unidades (4,09%), detergente líquido de 500 ml (2,22%), absorvente aderente pacote com 10 unidades (2,02%), farinha de mandioca torrada pacote de 500 gramas (1,37%) e o quilo do queijo muzzarela fatiado (1,33%). Já as maiores quedas foras do quilo da carne de primeira (-7,06%), sabão em barra (-3,45%), o quilo da batata (-3,33%), o quilo da cebola (-3,30%) e o quilo da carne de segunda sem osso (-2,64%).