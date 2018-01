Preço da cesta básica cai em 12 capitais do país em setembro A cesta básica confirmou em setembro a trajetória cadente dos preços ao consumidor. Seu valor recuou em 12 das 16 capitais em que o Dieese realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica. As quedas mais significativas ocorrem em Natal (-4,46%, ) e Salvador (-4,02%) e os preços, pela ordem, fecharam em R$ 131,60 e R$ 128,20. Nas outras quatro localidades, as despesas do consumidor com a alimentação básica se elevaram. Os aumentos foram verificado em Florianópolis (1,82%), em Curitiba (0,90%), Porto Alegre (0,43%) e em Belém (0,12%).