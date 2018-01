Preço da cesta básica cai em fevereiro Em fevereiro, os preços dos alimentos essenciais apresentaram redução em dez das dezesseis capitais onde o DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica. As maiores quedas ocorreram em Recife (-8,61%), Curitiba (-3,84%), Porto Alegre (-2,08%) e João Pessoa (-2,01%). Os menores custos foram observados em Recife (R$ 88,81), Salvador (R$ 89,08), João Pessoa (R$ 91,05) e Fortaleza (R$ 91,82). Nas outras seis capitais, foram apuradas elevações, com destaque para Vitória (2,57%), Florianópolis (2,55%) e Belém (1,13%). São Paulo, apesar da pequena elevação (0,06%), continuou a ser a capital com o maior custo dos gêneros de primeira necessidade (R$ 123,44). Outras cidades em que o preço da cesta superou 100,00: Belo Horizonte (R$ 118,45), Porto Alegre (R$ 117,83), Rio de Janeiro (R$ 114,61), Brasília (R$ 113,44), Curitiba (R$ 110,68), Florianópolis (R$ 106,35) e Belém (R$ 106,04).