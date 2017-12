Preço da cesta básica caiu 0,54% na semana O preço da cesta básica da cidade de São Paulo medida pela Fundação Procon caiu 0,54% nesta semana em São Paulo. O custo médio, que no dia 25 de março era de R$ 210,70, passou para R$ 209,56 ontem (1º de abril). Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação (queda de 0,88%); Limpeza (ata de 0,71%); e Higiene Pessoal (alta de 0,82%). A variação acumulada até agora em abril é de 0,29% e dos últimos 12 meses, queda de 0,23%. No período de 25 de março a 1º de abril, os produtos que mais subiram foram: quilo da batata (4,40%), quilo do alho (3,33%), desodorante spray (2,45%), dúzia de ovos brancos (2,15%), creme dental (1,79%). As maiores quedas foram: pacote de 5 kg de arroz (- 4,16%), pacote de 500g de macarrão c/ ovos (- 3,60%), biscoito maizena (- 2,91%), quilo de cebola (- 2,75%), pacote de feijão carioquinha (- 2,25%).