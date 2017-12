Preço da cesta básica continua em queda A pesquisa realizada pela Fundação Procon-SP em parceria com o Dieese mostrou que o preço da cesta básica na primeira semana de novembro sofreu uma queda de 1,39%. O preço médio, que no dia 01/11/2000 era R$139,85, passou para R$ 137,91 em 09/11/2000. No mês de novembro a cesta acumula uma queda de 1,85%. No acumulado do ano, a queda é de 0,78%. As maiores quedas verificadas foram nos preços do feijão carioquinha (6,48), quejo muzzarela fatiado (6,12), sabonete (6,06) e óleo de soja (4,49%). As quedas nos preços dos alimentos continuam mantendo a tendência de queda ocorrida no mês de outubro. Com a entressafra, os preços de vários itens da cesta sofreram elevações superiores a capacidade de absorção do mercado atual, sendo que alguns produtos já ultrapassaram as fases críticas do choque na oferta, característico do período. A queda do preço do feijão carioquinha é devido à produção excedente em outras safras somada à demanda reduzida pelo produto. Produtores de várias regiões planejam uma redução de área plantada na safra das águas de 2000/01, pois estão desestimulados com os atuais preços, que praticamente empatam com o custo.