Preço da cesta básica de SP cai 4,30% em junho A pesquisa consolidada da cesta básica na cidade de São Paulo em junho apurou uma queda de 4,30% nas despesas do paulistano de baixa renda na aquisição de alimentos e produtos de limpeza e higiene de primeira necessidade. Com isso, a soma dos gastos com estes produtos, ou o índice cesta básica caiu de R$ 220,83 em 30 de maio para R$ 211,33 no último dia 30, segundo informa o Procon-SP. Quando desagregada por grupos, a queda da cesta básica no mês passado se justifica pelas deflações de 4,95% do grupo Alimentação, de 0,82% no item limpeza e de 2,86% no conjunto dos produtos de higiene pessoal. No ano, o valor da cesta básica apurado pelo Procon mostra um aumento de 2,83%. Já no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, a cesta básica apresenta uma queda de 0,89%. A queda da cesta básica teve na base a deflação de 20 dos 31 itens que compõem o índice, segundo a tomada de preços feita na rede varejista da capital paulista entre os dias 31 de maio e 30 de junho. Dois destes produtos mantiveram seus preços estáveis no período e os demais nove produtos tiveram seus preços aumentados. Dentre as quedas, a maior, de 4,95% do grupo Alimentação, foi provocada pela redução de 45,49% no preço da batata, de 8,67% no preço pago pelo pacote de cinco quilos de açúcar, de 6,57% no pacote de 500 gramas de café e de 4,49% no valor desembolsado por um quilo de carne de segunda sem osso.