Preço da cesta básica em SP cai 0,20% em outubro O preço médio da cesta básica apresentou queda de 0,20% em outubro, na comparação com o mês anterior, na cidade de São Paulo, de acordo com pesquisa divulgada hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No mês passado, o valor médio do conjunto de itens atingiu R$ 247,95 ante o preço de R$ 248,44 observado em setembro. Com a variação, a cesta acumulou uma alta de 2,01% nos primeiros dez meses de 2009, inferior à elevação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período, de 3,17%. Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, a variação positiva da cesta foi de 0,96% ante alta de 3,74% do indicador de inflação paulistano.