Preço da cesta básica em SP cai 3,31% em agosto O valor da cesta básica do paulistano apresentou uma queda de 3,31% em agosto, segundo a pesquisa do Procon de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Dieese. O preço médio da cesta, que no dia 29 de julho era de R$ 213,15, passou para R$ 206,09 em 31 de agosto. Houve recuo dos preços nos três grupos em que a cesta básica é dividida: alimentação caiu 3,84%, limpeza cedeu 1,28% e higiene pessoal teve queda de 1,34%. No ano, a variação é de -5,24% e, nos últimos 12 meses até o final de agosto, de -4,37%. O valor diário mais baixo registrado pelo Procon desde o Plano Real, que foi quando a pesquisa foi sistematizada, foi em 23 de setembro, quando estava em R$ 95,38. O recorde de alta foi registrado em 18 de maio deste ano. Na ocasião, o preço médio da cesta era de R$ 221,09.