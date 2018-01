Preço da cesta básica em SP sobe 3,52% em outubro A cesta básica do paulistano teve alta de 3,52% no mês de outubro, segundo pesquisa diária da Fundação Procon-SP, em convênio com o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese). O preço médio da cesta passou de R$ 203,85 em 29 de setembro para R$ 211,03 em 31 de outubro. De acordo com o Procon, a cesta básica acumula queda de 2,47% no período de janeiro a outubro (base em 28 de dezembro de 2005), e de 0,50% nos últimos 12 meses (base em 31 de outubro de 2005). O último recorde da cesta básica desde a implantação do Plano Real foi em 18 de maio de 2005, quando a cesta chegou a R$ 221,09. A pesquisa da Fundação Procon revelou que o grupo Alimentação foi o que apresentou a maior variação de preço em outubro, de 4,21%, seguido por Limpeza, que teve alta de 2,06%. Já Higiene Pessoal registrou queda de 0,58% no período. Foram pesquisados no mês 31 produtos, sendo que 21 tiveram alta, oito diminuíram de preço e dois permaneceram estáveis. Em outubro, o frango resfriado inteiro (quilo) foi o produto com a maior variação positiva de preço, com aumento de 17,30%. Na avaliação do Procon, o aumento das exportações de frango continua determinando a diminuição da oferta no mercado interno, além de a alta de preço do frango vivo puxar para cima a cotação do frango abatido no atacado de São Paulo. "Segundo estimativas de analistas do setor, pela primeira vez o consumo per capita de carne de frango deve superar o de carne bovina no Brasil", destacou o Procon. As outras altas expressivas do mês foram registradas pela carne de primeira (kg), que subiu 9,79%; no arroz tipo 2 (pacote de 5 kg), com aumento e 8,54%; na cebola (kg), com acréscimo de 7,94%; e na batata (kg), com alta de 6,38%. Na outra ponta, as maiores reduções de preço no mês foram lideradas pelo absorvente aderente (pacote de 10 unidades), que caiu 14,56%. Em seguida, figuram no levantamento do Procon o alho (kg), com queda de 8,49%; o açúcar refinado (pacote de 5 kg), com decréscimo de 6,02%; o extrato de tomate (embalagem de 350 a 370 gramas), com -2,27%; e farinha de mandioca torrada, com -2,26%.