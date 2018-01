Preço da cesta básica fica estável A pesquisa diária realizada pela Fundação Procon em convênio com o Dieese revelou que o valor da cesta básica não variou na segunda semana de outubro de 2000. O preço médio, que no dia 5 era de R$139,58, permaneceu o mesmo até o último dia 11. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação (0,15%), limpeza (1,13%) e higiene pessoal inalterado. Com isso a variação acumulada, no mês de outubro, aponta para uma queda de 0,53%. No ano, a cesta apresenta um aumento de 0,42% no preço e, nos últimos 12 meses, 8,24%. Entre os dias 6 e 11 de outubro, os produtos que mais subiram foram: salsicha avulsa (3,79%), sabão em barra (3,70%), macarrão com ovos (2,78%), feijão carioquinha (2,73%) e creme dental (2,38%). No mesmo período, as quedas mais significativas foram: cebola (- 9,59%), batata (- 3,36%), queijo muzzarela fatiado (- 2,92%), desodorante spray (- 2,70%) e ovos brancos (- 2,03%).