Preço da cesta básica recua em SP, aponta Procon/Dieese

Com essa variação, a cesta básica passou de R$ 383,20 em 31 de maio para R$ 374,34 em 28 de junho. No ano, o preço da cesta básica do Procon-Dieese, que é composta por 31 itens, acumula queda de 0,77% e, em 12 meses encerrados junho, tem queda de 7,45%.

O grupo Higiene Pessoal encerrou o mês passado em queda de 0,29%. A única alta, de 1,15%, foi apresentada pelo grupo composto pelos produtos de limpeza.

Dos 31 itens da cesta básica paulistana, 10 tiveram seus preços aumentados na passagem de maio para junho, 19 diminuíram e 2 não apresentaram variação.

Da lista dos produtos cujos preços caíram em junho, os cinco maiores destaques foram todos do grupo Alimentação: pacote de um quilo do feijão carioquinha (-8,75%), alho (-8,62%), batata (-7,83%), ovos brancos de galinha (-7,54%) e linguiça fresca (-5,90%).

Das cinco maiores altas, quatro são do grupo Alimentação. Tiveram seus preços majorados em junho o leite em pó integral na embalagem de 400-500 gramas, em 4,14%; salsicha avulsa, em 4,10%; farinha de mandioca torrada no pacote de 500 gramas, em 3,69%, e queijo muçarela fatiado, em 2,20% o quilo. Já o creme dental no tubo de 90 gramas subiu 2,26%.