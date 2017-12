Preço da cesta básica registra queda de 1,45% O preço da cesta básica do paulistano registrou uma queda de 1,45% na primeira semana de junho. O dado foi registrado na pesquisa diária da Fundação Procon, órgão de defesa do consumidor vinculada ao governo estadual - em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 31 de maio era R$ 146,58, passou para R$ 144,45. Os produtos que mais contribuíram para a queda do preço da cesta durante os dias 1 e 7 de junho foram: a cebola (-7,96%), a carne de primeira (-6,67%), o detergente (-4,88%), o feijão carioquinha (-4,61%) e a batata (-4,24%). Já os produtos que os preços mais subiram foram: sabão em barra (+3,45%), queijo muzzarela fatiado (+3,19%), biscoito maizena (+2,63%), sabão em pó (+0,80%) e o leite em pó integral (+0,73%).