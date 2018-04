Preço da cesta básica registrou queda de 1,19% O preço da cesta básica do paulistano apresentou queda 1,19% na segunda semana do mês de abril. A informação foi registrada na pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 4 de abril era R$ 155,19, passou para R$ 153,35 em 11 de abril. Os produtos que mais subiram nesta semana foram: o quilo da cebola (7,37%), o pacote de 10 unidades do absorvente aderente (6,93%), o quilo do alho (4,82%), o quilo da carne de primeira (2,12%) e o feijão carioquinha (2,11%). As maiores quedas foram: do pacote de 200 gramas do biscoito maizena (-5,49%); o quilo da batata (-5,36%), o pacote de 4 unidades papel higiênico fino branco (-5,24%); o pacote de 5 quilos do arroz - Tipo 2 (-3,93%); e a margarina (-3,23%).