Preço da cesta básica sobe 0,26% na semana O preço da cesta básica da cidade de São Paulo, medida pela Fundação Procon, subiu 0,26% na quarta semana de maio. O custo médio, que no dia 20 era de R$ 207,52, passou para R$ 208,05 ontem. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,35%; Limpeza, 2,02%; e Higiene Pessoal, -0,34%. A variação acumulada em maio é de 1,31% e nos últimos 12 meses, -3,42%. No período de 21 a 25 de maio, os produtos que mais subiram foram a cebola (kg), 11,76%; salsicha avulsa (kg), 11,03%; queijo muzzarela fatiado (kg, 6,45%; carne de primeira (kg), 5,45%; açúcar refinado (pac. 5 kg), 3,54%. As maiores quedas foram: absorvente aderente (pac. 10 unid.), -5,15%; biscoito maizena (pac. 200 g), - 4,85%; sabonete (unid, 90-100 g), -4,26%; macarrão c/ ovos (pac. 500 g), -3,82%; café em pó papel laminado (pac. 500 g), - 2,74%.