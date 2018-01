Preço da cesta básica sobe 0,73% na semana Na terceira semana do mês de abril, o preço da cesta básica subiu 0,73%, segundo pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual, em parceria com o Dieese. No mês de abril, a cesta básica acumula uma alta de 2,63%. Nos últimos 30 dias, a alta é de 2,54%. No ano, o preço subiu 3,30% e nos últimos 12 meses, a alta é de 11,08%. O preço médio, que no dia 12 de abril era R$ 145,04, subiu para R$ 146,10 em 19 de abril. O grupo Alimentação acumula alta de 0,84% e o item Limpeza, alta de 1,07%. Já o grupo Higiene Pessoal, acumula queda de 0,49%. Na semana , os produtos que mais subiram foram: alho (7,54%), batata (6,71%), salsicha avulsa (3,98%), sabão em barra (3,70%) e frango resfriado (3,70%). As maiores quedas verificadas foram: sabonete (2,94%), queijo muzzarela fatiado (2,42%), leite em pó integral (1,53%), papel higiênico (1,47%) e farinha de trigo (1,39%) Dos 31 produtos pesquisados durante a semana, 17 apresentaram altas, 12 diminuíram de preço e apenas dois permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a alta do preço da cesta no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram: batata (6,71%), frango resfriado (3,70%), sabão em barra (3,70%), ovos brancos (2,55%) e carne de primeira (0,75%).