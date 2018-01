Preço da cesta básica sobe 0,86% em julho, para R$ 213,15 O preço da cesta básica na cidade de São Paulo subiu 0,86% em julho, segundo pesquisa do Procon, que é vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Em 30 de junho, o preço médio da cesta estava em R$ 211,33 e passou para R$ 213,15 em 29 de julho, de acordo com nota à imprensa divulgada hoje. Ainda que tenha sido registrada uma elevação de preços de um mês para o outro, o Procon apurou que o valor da cesta está quase R$ 8 mais baixo do que o recorde do Plano Real, em 18 de maio deste ano, quando era comercializada a R$ 221,09. Além disso, no acumulado do ano, o custo da cesta está 1,99% menor e, em 12 meses, registra uma alta menor, de 0,58%. Dos 31 produtos pesquisados em julho, 13 apresentaram alta, 14 diminuíram de preço e quatro ficaram estáveis. O grupo limpeza foi o que apresentou a maior variação positiva (1,08%) no mês passado.