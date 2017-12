Preço da cesta básica sobe 0,86% em São Paulo A cesta básica do paulistano apresentou uma alta de 0,86% na quarta semana de pesquisa do mês de junho. O resultado foi registrado através da pesquisa diária da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 21 de junho era R$ 147,00, passou para R$ 148,26 em 28 de junho. Os produtos que sofreram os maiores reajustes nesta semana foram: biscoito de maizena (+5,00%), farinha de trigo (+4,94%), salsicha avulsa (+4,88), arroz tipo 2 (+4,41%) e a margarina (+3,85%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 15 apresentaram alta, 12 diminuíram de preço e quatro permaneceram estáveis.