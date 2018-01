Preço da cesta básica sobe 1,28% em fevereiro em SP O preço médio da cesta básica do paulistano apresentou elevação de 1,28% em fevereiro ante janeiro, conforme levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). No mês passado, o valor médio da cesta na capital paulista atingiu R$ 199,18, contra um preço de R$ 196,66, verificado em janeiro. Em 2007, a cesta acumula variação positiva de 1,80%. Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, apresentou alta acumulada de 1,58%. O levantamento da Fipe verifica os preços de 51 itens. O conjunto pesquisado é formado por 41 preços do grupo Alimentação, sete de Higiene Pessoal e três de Limpeza. A Fipe divide a cidade em seis regiões, de acordo com o poder aquisitivo e localização. A zona sul e a zona leste, por exemplo, estão divididas em duas zonas cada. Na zona sul 1, formada por bairros como Vila Mariana, Itaim Bibi e Santo Amaro, a cesta atingiu o maior valor. Aumentou 0,85% e alcançou preço médio de R$ 207,25 em fevereiro. O segundo valor mais expressivo ficou por conta da cesta da zona oeste, região formada por Lapa, Perdizes, Butantã e Pinheiros, entre outros bairros. No mês passado, houve elevação de 1,39% e o custo médio foi de R$ 204,81. Na zona norte, formada por bairros como Santana, Casa Verde, Limão e Freguesia do Ó, o preço da cesta aumentou 0,99% e chegou a R$ 199,31; na zona leste 1 (Mooca, Belém, Tatuapé e Vila Prudente, entre outros), avançou 0,48% e atingiu R$ 197,89; na zona leste 2 (Itaquera, São Mateus, Aricanduva e São Miguel), apresentou variação positiva de 1,61% e atingiu R$ 193,21; e na zona sul 2 (Jardim Ângela, Capão Redondo, Grajaú e Socorro), subiu 0,70% e chegou a R$ 192,42.