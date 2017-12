Preço da cesta básica sobe em 12 capitais do País em setembro O preço médio da cesta básica registrou alta em 12 capitais das 16 onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Porto Alegre manteve-se, em setembro, como a capital onde o custo da cesta básica continua mais elevado (R$ 162,69). Na capital paulista o valor atinge R$ 161,45 e em Brasília, R$ 153,35. Segundo a pesquisa, João Pessoa (129,03), Fortaleza (R$ 126,97) e Recife (R$ 125,64) foram os locais onde se verificou os menores preços da cesta básica. Em termos porcentuais, Belo Horizonte registrou a maior alta no valor da cesta básica (3,55%). Rio de Janeiro e João Pessoa aparecem em seguida, com 2,44% e 2,13%, respectivamente. As capitais em que o preço da cesta caiu foram: Aracaju (1,84%), Fortaleza (0,92%), Goiânia (0,23%) e Florianópolis (0,23%).