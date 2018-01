Preço da cesta básica sobe em 14 capitais em outubro O preço da cesta básica apresentou alta em outubro ante setembro em 14 das 16 capitais brasileiras pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Levantamento divulgado nesta quarta-feira pela instituição mostrou que, no mês passado, os aumentos mais expressivos no conjunto de produtos alimentícios essenciais foram verificados em Belo Horizonte (6,89%), Vitória (5,41%), Florianópolis (5,22%), Aracaju (4,53%), São Paulo (4,44%) e Curitiba (4,22%). Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, as únicas baixas foram registradas no Recife (-0,79%) e em Salvador (-0,47%). No Rio de Janeiro e em Brasília, as elevações foram menos significativas, de 2,09% e 0,74%, respectivamente. Apesar da tendência de alta verificada em setembro e novamente em outubro na maioria das capitais cobertas pelo levantamento, 15 cidades pesquisadas acumularam, nos dez primeiros meses de 2006, variações negativas. Entre elas, destacaram-se: Brasília (-7,70%), Recife (-6,91%), Curitiba (-6,71%), Porto Alegre (-6,39%) e Rio de Janeiro (-6,37%). Em São Paulo, houve recuo de 2,01% e, em Belo Horizonte, de 2,61%. A única elevação do período ocorreu em Florianópolis, de 0,43%. Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, o preço dos produtos básicos ficou mais alto em 13 cidades, com variações de 9,32%, em Belo Horizonte, a 0,29%, em Curitiba. As retrações foram verificadas em Recife (-0,62%), Brasília (-0,73%) e Fortaleza (-1,48%). Rio de Janeiro e São Paulo apresentaram aumentos de 1,39% e 2,84%, respectivamente. De acordo com o levantamento do Dieese, os maiores responsáveis pela elevação da cesta básica em outubro foram o tomate, a carne, o feijão e o arroz. O tomate subiu em 15 capitais. As maiores altas ocorreram em Vitória (56,57%), João Pessoa (50,60%), Belo Horizonte (47,52%) e Natal (34,41%). Somente Belém apresentou queda, de 1,58%, no preço no produto. Bastante sensível ao fator climático, nos últimos meses, o tomate foi afetado pelo forte calor, que provocou seu rápido amadurecimento, resultando em perdas na colheita e no transporte. O Dieese ressaltou que, em 12 meses, entretanto, o produto está mais barato em nove capitais, entre elas Recife (-22%) e Porto Alegre (-16,40%). Nas sete cidades com alta, Vitória (31,36%) e Salvador (20,66%) foram os destaques. Com a retomada das exportações, a carne ficou mais cara em 14 capitais, apesar do período de safra e com a recuperação das pastagens, sendo que as altas mais significativas foram verificadas em Aracaju (9,50%), Vitória (8,00%), João Pessoa (6,34%) e Florianópolis (6,22%). O feijão, por conta da entressafra, aumentou em 11 capitais, com destaque para João Pessoa (9,54%), São Paulo (7,83%), Aracaju (5,92%) e Goiânia (5,13%). Por fim, o arroz, influenciado pelo mesmo fator, teve elevação em dez capitais, em outubro, com destaque para Brasília (10,53%), Curitiba (9,42%) e Rio de Janeiro (5,00%). Apenas o açúcar e o leite tiveram redução de preço na maioria das capitais. O primeiro, em período de plena produção e com oferta elevada, apresentou queda em 12 cidades e, o segundo, em nove. O Dieese realizou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica nas cidades de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória. São Paulo A cidade de São Paulo apresentou a cesta básica mais cara do Brasil em outubro, segundo apontou a pesquisa do Dieese. No fechamento do mês passado, o custo médio da cesta na capital paulista atingiu R$ 179,74, o que representou aumento de 4,44% sobre o valor verificado em setembro e fez com que a cidade ultrapassasse Porto Alegre no ranking das cestas brasileiras com valor mais expressivo. A capital gaúcha, que apresentou cesta com preço médio mais elevado durante três meses consecutivos, ficou logo abaixo de São Paulo em outubro, com valor médio de R$ 179,07. Foi seguida por Florianópolis (R$ 173,36), Belo Horizonte (R$ 172,27), Rio de Janeiro (R$ 166,75), Curitiba (R$ 165,05) e Brasília (R$ 163,56), entre as localidades com valor acima de R$ 160. Os menores preços foram registrados em Fortaleza (R$ 128,00) e Recife (R$ 130,62). Em São Paulo, segundo o Dieese, nove dos 13 produtos que compõem a cesta registraram aumento em outubro: batata (17,70%), tomate (12,27%), feijão (7,83%), banana (6,12%), carne (4,93%), café (1,09%), pão (1,01%), arroz (0,73%) e manteiga (0,17%). As quedas ocorreram para o açúcar (-3,09) e óleo de soja (-1,09%). Somente leite e farinha de trigo permaneceram estáveis. Salário mínimo O Dieese destacou que, com base no maior valor apurado para a cesta, na capital paulista, e levando em consideração o preceito constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para garantir as despesas familiares com alimentação, moradia, saúde, transportes, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência, calculou que o mínimo deveria ser de R$ 1.510 em outubro, ou 4,31 vezes maior que o piso vigente, de R$ 350. Em setembro, esta relação era um pouco menor, e o salário mínimo necessário equivalia a R$ 1.492,69, ou 4,26 vezes o piso. Para adquirir a cesta básica, na média das 16 capitais pesquisadas, os trabalhadores que recebem um salário mínimo precisaram, em outubro, cumprir jornada de 96 horas e 15 minutos. Em setembro, o tempo de trabalho necessário foi de 93 horas e 32 minutos e em outubro de 2005, ficou em 109 horas e 3 minutos. Considerando o salário mínimo líquido, após o desconto da parcela referente à Previdência Social, o trabalhador com esta renda comprometeu 47,37% de sua remuneração com a compra da cesta básica, em outubro. No mês anterior, o comprometimento havia sido menor (46,04%) e em outubro de 2005, maior (53,67%). Matéria alterada às 16h30 para acréscimo de informações