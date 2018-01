Preço da cesta básica sobe em 3 regiões de SP em outubro Os preços da cesta básica mostraram comportamentos divergentes em outubro, em relação a setembro, de acordo com a região da cidade de São Paulo em que é vendida. A constatação foi feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que divulgou o resultado nesta segunda-feira. Em metade das seis regiões pesquisadas pela fundação na cidade, houve aumento do preço dos produtos; na outra metade, foi registrado recuo. Mesmo com este movimento díspar do mês passado, tanto no acumulado do ano quanto no de 12 meses, na média, os preços dos produtos pesquisados pela Fipe estão em deflação. Entre as regiões em que a cesta ficou mais barata está a periferia da zona sul, que mostrou queda de 1,09%, com a cesta sendo comercializada a R$ 185,03 no mês passado ante R$ 187,08 de setembro. Na extremidade da zona leste também houve recuo, ainda que mais tênue (-0,16%), dos preços dos produtos da cesta, que passou de um custo de R$ 185,44 em setembro para R$ 185,14 em outubro. Também apresentou leve queda em outubro (-0,05%) a média do preço dos 51 produtos de higiene e alimentação pesquisados pela Fipe comercializados na zona norte, de R$ 192,70 para R$ 192,61. Já na parte da zona leste localizada mais perto da região central houve aumento de 0,69%, com o preço da cesta passando de R$ 191,90 para R$ 193,22. Trajetória de alta também foi verificada na zona oeste, com o preço médio passando de R$ 193,74 em setembro para R$ 196,69 no mês passado. Na zona sul, foi identificada uma elevação de 0,93% dos preços, com a cesta sendo comercializada a R$ 202,70 em outubro ante R$ 200,83 em setembro. Na média de todas as regiões, a Fipe identificou uma diminuição de preços de 0,07%, de R$ 192,06 para R$ 191,91. No acumulado do ano até outubro, todas as cestas ficaram em média 2,57% mais baratas, com destaque da maior baixa no extremo da zona sul (-3,41%) e a de menor recuo na zona norte (-1,10%). Em 12 meses também se verifica uma diminuição dos preços - em média de 2,01%, com a maior baixa verificada na parte da zona sul mais próxima do centro (-3,68%) e a menor, de 0,18%, na região da zona leste perto do centro.