Preço da cesta básica sobe em 8 capitais; a mais cara está em SP A metade das dezesseis capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Sócio-Econômicas (Dieese) realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica apresentou alta no custo dos gêneros alimentícios de primeira necessidade em março. As mais significativas foram em Belo Horizonte (4,31%) e Fortaleza (2,01%). São Paulo voltou a registrar a cesta básica mais cara do País, apontando o valor de R$ 175,87. Nas outras oito capitais, houve queda no preço da cesta básica. As principais quedas ocorreram em Natal (-5,22%) e Vitória (-2,71%), de acordo com informação divulgada hoje pela instituição. Também registraram queda de preços Brasília (-1,65%), Rio de Janeiro (-1,63%), Aracaju (-1%), João Pessoa (-0,99%), Salvador (-0,85%) e Belém (-0,37%). Variação acumulada Apenas em Brasília (-0,85%) a variação acumulada do preço da cesta básica nos três primeiros meses deste ano é negativa, ainda segundo o documento do Dieese. Com exceção da capital federal, os menores aumentos acumulados entre janeiro e março foram detectados em Porto Alegre (0,51%) e Rio de Janeiro (0,99%). As maiores elevações foram apuradas em Curitiba (6,68%), Recife (6,67%), Salvador (5,37%), João Pessoa (5,29%) e Goiânia (5,10%). Em 12 meses - entre abril de 2004 e março de 2005 - as seis capitais do Nordeste onde o levantamento é realizado registram variação acumulada negativa entre -3,95%, apurada em Salvador, e -11,29%, registrada em Fortaleza. As outras 10 localidades apresentaram aumentos entre 1,92% (Belo Horizonte) e 9,53% (Florianópolis).