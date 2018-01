Preço da cesta básica subiu 1,54% nesta semana Cesta Básica do paulistano subiu 1,54% nesta semana, segundo pesquisa da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. O preço médio saltou de R$ 141,24, no dia 15, para R$ 143,41 ontem. Em março a cesta acumula alta de 3,41%, enquanto nos últimos 30 dias o aumento é de 3,01%. No ano, a cesta apresentou variação de 1,40%. Nos últimos 12 meses, a elevação é de 8,69%. A pesquisa é feita em 70 supermercados. O grupo de limpeza foi o que registrou a maior alta na semana, de 2,94%. Em seguida, ficou o setor de alimentação, que acumulou elevação de 1,57% em sete dias. Os produtos de higiene pessoal tiveram queda de 0,36%. A pesquisa mostra que os produtos que mais pressionaram o aumento da cesta na semana foram: batata (6,38%), feijão carioquinha (5,48%), sabão em pó (3,93%), café papel laminado (3,92%) e carne de primeira (2,54%). As maiores quedas: cebola (6,06%), absorvente (4,49%), açúcar (3,33%), sabonete (3,03%), macarrão com ovos (2,60%).