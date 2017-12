Preço da cesta básica teve queda de 0,79% Na terceira semana de novembro de 2000, segundo a pesquisa diária do Procon-SP em parceria com o Dieese, o valor da Cesta Básica caiu 0,79% entre os dias 16 e 23/11/2000. O preço médio que estava em R$139,49 foi para R$ 138,39. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação - 0,87%, Limpeza - 1,44% e Higiene Pessoal 0,57%. A queda no mês de novembro é de 1,51%, a contar de 31/10. No acumulado do ano, o preço da cesta apresentou uma redução de 0,44%, a contar de 30/12/1999. No período, os produtos que apresentaram o maior aumento foram: cebola (10%), lingüiça fresca: 2,41% e desodorante (1,77%). Os que apresentam as maiores quedas no preço foram: salsicha (6,69%), batata (4,88%), sabão em pó (1,86%). O valor da cesta básica vem permanecendo estável, incomum neste período de entressafra. Tradicionalmente, o segundo semestre é uma fase de variações no preço da cesta. Para esse quadro, contribuem os preços das carnes bovinas, que neste ano permaneceram estáveis, sem picos de altas no período de entressafra. Segundo a pesquisa, no período que antecede o pagamento do décimo terceiro salário, dificilmente o mercado varejista absorverá altas significativas nos preços da carne bovina ou dos demais produtos da cesta básica.