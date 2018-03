Preço da cesta básica varia 0,83% e vai a R$ 215,05 O custo da cesta básica do paulistano apresentou variação de 0,83% hoje, conforme pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que era de R$ 213,29 na sexta-feira, passou para R$ 215,05. O grupo Alimentação apresentou variação de 0,57%; o grupo Limpeza, 1,82%; e o grupo Higiene Pessoal, 2,05%. Dos 68 itens pesquisados, 43 tiveram alta, 13 baixaram de preço e 12 permaneceram estáveis. O custo mínimo encontrado pela pesquisa para a cesta é de R$ 154,22, e o máximo R$ 292,21, revelando diferença de 89%. No mês, o preço da cesta apresenta queda de 0,07% e nos últimos 30 dias, alta de 2,75%. No ano, a cesta acumula alta de 3,19%. A variação no Plano Real é de 102,11%.