Preço da cesta básica volta a subir na maioria das capitais Em novembro, catorze das dezesseis capitais onde o DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica registraram alta no preço do conjunto de gêneros alimentícios essenciais. As principais elevações ocorreram em Aracaju (4,47%), Salvador (4,00%), Brasília (3,86%), Recife (3,65%) e Rio de Janeiro (3,35%). Duas localidades apresentaram retração: Natal (-2,97%) e Florianópolis (-0,66%). Os maiores valores para os produtos de primeira necessidade foram apurados em Porto Alegre (R$ 167,69), São Paulo (R$ 163,54) e Brasília (R$ 160,26). Em capitais do Nordeste foram verificados os menores preços: Recife (R$ 127,59), João Pessoa (R$ 127,71), Natal (R$ 128,57) e Fortaleza (R$ 129,20). Com base na capital cuja cesta tem maior valor e levando em consideração que a Constituição Federal estabelece que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as necessidades de um trabalhador e de sua família, cobrindo seus gastos com alimentação, moradia, educação, vestuário, transporte, saúde, higiene, lazer e previdência social, o DIEESE estima mensalmente, o salário mínimo necessário. Assim, com base no custo da cesta de Porto Alegre, em novembro, o menor salário pago no Brasil deveria ser de R$ 1.408,76, ou seja, 5,9 vezes o piso vigente (R$ 240,00). Variações acumuladas As taxas acumuladas na maioria das capitais registram variações relativamente baixas neste ano de janeiro a novembro. Ao longo deste ano, duas cidades apresentam variações negativas: Florianópolis (-0,09%) e Goiânia (-0,10%), enquanto Belo Horizonte teve aumento inferior a 1,0% (0,54%). Aumentos significativos ocorreram em João Pessoa (5,74%), Salvador (5,86%), Rio de Janeiro (7,86%), Fortaleza (8,22%) e Brasília (8,34%).