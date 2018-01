Preço da cesta de compras cai 2,20% em junho no Rio O custo da Cesta de Compras na cidade do Rio de Janeiro ficou em R$ 305,84 entre os dias 01 e 30 de junho, com queda de 2,20% em relação a maio (R$ 312,71). A pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-RJ apurou que a queda na cesta em junho ante maio foi a maior de um mês para o outro desde novembro de 2004, quando foi registrado um recuo de 2,93% ante outubro. A cesta equivale ao consumo médio de todas as famílias residentes na cidade do Rio. Segundo a pesquisa, o custo para as famílias com rendimento abaixo de oito salários mínimos mensais caiu 2,30%. No grupo de famílias que recebem acima desse valor foi apurada uma redução menos intensa, de 2,12%. Os produtos que puxaram a cesta para baixo no mês passado ante maio foram cenoura (-27,36%) e batata (-23,87%). Por outro lado, a cebola foi o produto que ficou mais caro, com alta de 9,71%. A pesquisa da Cesta de Compras reflete as variações de preços de 39 produtos com os maiores pesos no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda. No primeiro semestre, a Cesta de Compras acumulou alta de 2,11% e em 12 meses, de 2,67%.