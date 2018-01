Preço da cesta de compras no RJ recua 0,59% O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro caiu 0,59% na terceira semana de julho, segundo informou hoje a Fecomércio-RJ. Em comunicado, a instituição esclareceu que, na semana anterior, o valor da cesta já tinha caído 0,22%. Na terceira semana de julho, a cesta ficou em R$ 303,36, ante valor de R$ 305,18 na semana anterior. Para o economista da Fecomércio-RJ, João Carlos Gomes, a trajetória de queda da cesta de compras, na terceira semana de julho, foi beneficiada pela valorização do real e pela maior produção maior de ovos, aves e carne, produtos que são responsáveis por 22% dos gastos na cesta de compras. Faixa de renda De acordo com o instituto, na análise por faixas de renda, as famílias com renda até 8 salários mínimos tiveram uma redução nos gastos de 0,60% e para os que recebem acima desse valor, a queda foi de 0,59%, na terceira semana de julho. Na análise de 30 dias, o custo da cesta caiu 1,31% até a terceira semana de julho. Nesse período acumulado, na avaliação por faixas de renda, as famílias que recebem até 8 salários mínimos registraram uma queda de 1,35% no custo da cesta, e as que recebem acima dessa faixa, verificaram uma queda de 1,27% no custo da cesta. Desde o início do ano, o custo da cesta acumulou alta de 2,08%. Em relação aos últimos 12 meses, a alta média acumulada no custo foi de 0,88%. A pesquisa reflete as variações de preços dos 39 produtos, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.