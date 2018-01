Preço da cesta de compras sobe 0,34% no Rio de Janeiro O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro subiu 0,34% na segunda semana de dezembro, segundo informou a Fecomércio-RJ nesta quinta-feira. De acordo com a entidade, o custo na cesta de compras na primeira semana de dezembro teve queda de 0,14%. Com a elevação, o custo da cesta de compras passou de R$ 296,18 para R$ 297,19 entre a primeira e a segunda semana de dezembro. No período de 30 dias até a segunda semana de dezembro, o custo da cesta subiu 0,59% - sendo que, desde o início de 2006, o valor da cesta acumula queda de 2,45%. Segundo o economista da Fecomércio-RJ, João Carlos Gomes, a aceleração no custo da cesta foi pontual e recompôs preços que estavam muito baixos por conta de recentes deflações. "Mesmo com o aumento da demanda de fim de ano, fatores como o fim da entressafra de semi-elaborados e a queda do dólar, que reduziu o preço dos importados, vão permitir uma economia com as compras para as festas de fim de ano, em relação ao ano passado", disse. Na análise semanal, todas as faixas de renda familiar registraram alta no custo da cesta de compras. Na análise por produtos, pela segunda semana consecutiva, a cenoura foi o produto que apresentou a maior inflação no período, com alta de 9,57%; seguida pela banana prata, aumento de 5,02%; e pelo óleo de soja, elevação de 3,02%. Em sentido oposto, estão as quedas de preços de itens como a batata, o tomate e o queijo prato, com recuos de 4,91%, 3,45% e 2%, respectivamente. No período mensal, na análise por faixas de renda, a elevação no custo da cesta de compras foi mais fortemente sentido pelas famílias que recebem entre 5 e 6 salários mínimos - cujo valor da cesta subiu 0,99% em 30 dias. Nesse período, as altas de preço mais expressivas foram apuradas em cenoura, alta de 26,97%; cebola, inflação de 12,68%; banana prata, elevação de 8,44%, laranja pêra, aumento de 8,35% e óleo de soja, aumento de 8,03%. "Em contrapartida, a batata barateou 13,89%, assim como a carne bovina de segunda e a carne seca que apuraram reduções de 5,76% e 4,23%, respectivamente", detalhou a entidade, em comunicado. O levantamento abrange variações de preços dos 39 itens que mais pesam no orçamento consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.