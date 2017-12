Preço da cesta no Rio aumenta e é maior para mais pobres O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro subiu 0,71% em abril, ante queda de 1,69% em março, segundo informou nesta quinta-feira o Instituto Fecomercio-RJ. Em reais, o total passou de R$ 303,36 para R$ 305,52. O aumento atingiu todas as faixas de rendimento familiar pesquisadas pelo instituto, mas foi mais forte para as de baixa renda. Para os grupos que recebem até oito salários mínimos, a elevação foi de 0,78%. Já para as que estão acima dessa faixa de renda, o avanço ficou em 0,66%. Na análise por produtos, o instituto informou que o tomate foi o item que mais subiu de preço, encerrando o período com uma alta de 36,78%. Outras altas expressivas foram vistas na cebola, com 9,88%; e na carne seca, com 8,68%. Compensando as altas, frutas como maçã, laranja pêra e banana prata, caíram respectivamente, 15,88%, 8,39% e 8,37%. No acumulado do ano, o custo da cesta contabiliza queda de 0,99% até abril. Em relação aos últimos 12 meses até abril, há também registro de deflação, um pouco menor, de 0,16%. A pesquisa sobre cesta de compras abrange variações de preços de 39 produtos que mais pesam no orçamento, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.