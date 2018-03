Preço da energia de Itaipu poderá cair 15% em 2004 O diretor-geral de Itaipu, Jorge Samek, confirmou nesta quinta-feira que os preços da usina hidrelétrica, que fornece de 20% a 25% da energia consumida no Brasil, podem cair até 15% no ano que vem, quando entrarem em operação duas novas turbinas, com potência de 1.400 megawatts (MW). As duas turbinas, que devem começar a funcionar em fevereiro e maio de 2004, vão aumentar a capacidade de Itaipu em 11%, dos atuais 12.800 MW. A capacidade maior vai diminuir o custo de Itaipu, permitindo a redução dos preços, que hoje estão em US$ 15,93 o megawatt/mês. ?Ainda não concluímos o estudo de quando será a redução, mas trabalhamos com uma faixa de 10% a 15%?, disse Samek, que participou de uma reunião de três horas com a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, e os presidentes das principais estatais federais do setor, Eletrosul, Eletronorte, Furnas, Chesf e Eletrobrás. Segundo o presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, no encontro foi discutido o futuro do setor, o preço da energia, a licitação de linhas de transmissão, a ampliação de Itaipu, de Tucuruí. ?Há bastante investimentos em andamento e a ministra está muito animada?, disse. Segundo o diretor de Itaipu, foi afastado ?qualquer risco de apagão? no curto prazo graças ao bom nível dos reservatórios. Ele afirmou que cada presidente detalhou a situação da respectiva empresa, apresentando projetos em andamento e as necessidades específicas.