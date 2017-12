Preço da gasolina cai 1,2% O preço da gasolina vendida ao consumidor caiu em média 1,20% no mercado brasileiro, na semana encerrada no dia 7 de junho, em comparação com a média nacional apurada na semana encerrada no dia 31 de maio. Os dados foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e já incorporam o aumento de 20% para 25% na mistura do álcool na gasolina. O litro do produto foi negociado a R$ 1,823 nas distribuidoras, e a R$ 2,066 para o consumidor. Nas últimas quatro semanas, o preço do produto acumula queda de 3,19% no mercado nacional. No município de São Paulo, a queda de preço do produto foi mais intensa que a média nacional, com redução de 1,89%, com litro negociado a R$ 1,771 nas distribuidoras e a R$ 1,973 no consumidor. Em quatro semanas, o preço do produto na capital paulista acumula queda de 2,86%. Na cidade do Rio de Janeiro, o preço da gasolina caiu 1,16%, com litro vendido a R$ 1,866 nas distribuidoras e a R$ 2,133 para o consumidor. Nas últimas quatro semanas, o preço do produto no Rio acumula queda de 2,16%.