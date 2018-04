Preço da gasolina cai 1% na quarta-feira A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina em 1,08% a partir de quarta-feira. O preço do diesel será aumentado em 4,35%. A companhia anunciou os reajustes aos clientes e vai divulgar nota oficial, justificando os reajustes. É a quinta vez que a empresa altera o preço da gasolina neste ano, em função das variações internacionais do preço do combustível. Foram três aumentos após a redução de 25% no início do ano, que resultaram em um reajuste total de 23%. O último aumento foi no dia 6 de abril. No caso do diesel, a empresa reduziu o preço em janeiro e depois subiu mais três vezes durante o trimestre. O presidente da Petrobras, Francisco Gros, garantiu que a política de reajuste de preços da empresa "não tem mudança nenhuma; fica tudo exatamente como está". O presidente da Petrobras estava evitando a imprensa e irritou-se com a expressão "gatilho", usada por um repórter para falar do reajuste dos combustíveis. "Gatilho, não sei o que isso quer dizer", afirmou. Gros não deu mais declaração.