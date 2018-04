Preço da gasolina está estável, diz ANP O preço da gasolina ficou praticamente estável na média nacional na semana passada, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) que divulga semanalmente levantamento de preços dos principais derivados de petróleo em todos os estados nacionais. Na média nacional o litro da gasolina foi vendido para o consumidor ao preço de R$ 1,723 durante os dias de 05 a 11 de maio, o que representa oscilação de 0,06% em relação aos preços vigentes na primeira semana do mês. Na cidade de São Paulo houve queda de 1,11% para o consumidor final com o litro custando, em média, R$ 1,695, o que é cerca de 2% abaixo da média nacional. No Rio de Janeiro a média do preço da gasolina no varejo ficou em R$ 1,661, com aumento de 0,36%. Os postos de gasolina do Rio reajustaram o combustível em ritmo mais rápido do que a média nacional na semana passada, mas o combustível ainda está cerca de 4% abaixo da média nacional na capital fluminense.