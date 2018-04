Preço da gasolina já é hoje o mesmo do fim do ano passado Os consumidores correram ontem aos postos para encher os tanques antes do aumento de combustível, que já amanheceu entre 10% a 15% mais caro nas bombas, de acordo com os cálculos do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo (Sincopetro). Com a nova alta o preço da gasolina nas bombas, segundo o presidente da entidade, José Alberto Paiva Gouveia, o preço da gasolina já atingiu o mesmo patamar do fim do ano passado. Os postos que ainda mantinham preços abaixo da média do Estado, de R$ 1,60, chegaram a ter filas na porta ao longo do dia. Nada parecido com as aglomerações de carros diante das bombas dos tempos de inflação alta, mas o suficiente para trazer a desagradável lembrança para alguns consumidores. "Notei um movimento muito maior que o de costume no posto", dizia a psicóloga Letícia Malavolta, que às 14h teve de esperar para encher o tanque por R$ 1,499 o litro de gasolina, num posto do Butantã. "Espero que as filas não voltem a ser comuns." Na virada do ano, o governo anunciou redução de 25% no valor cobrado pelas distribuidoras, com impacto esperado de 20% para os consumidores. Mas a redução no País, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), não passou de 17% e, agora, tende a ser anulada, na avaliação da entidade que representa os postos de combustível. "Não acho que voltaremos a ter longas filas, mas o movimento aumenta sempre que se anuncia aumento", diz Gouveia. Distribuidoras As filas também chegaram às bases das distribuidoras, nos arredores das refinarias da Petrobrás. Desde quinta-feira, revendedores de gasolina enviaram caminhões para tentar antecipar estoques antes do aumento de 10,08%. Segundo o porta-voz do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Alísio Vaz, algumas empresas tiveram de ratear seus estoques, pois o aumento nos volume de pedidos foi maior que a capacidade de fornecimento das distribuidoras. "Poderíamos pedir antecipação de estoque à Petrobrás, mas não resolveria o problema dos postos, já que os produtos viriam com novos preços", disse Vaz, que ocupa o cargo de gerente de Relações Setoriais da Ipiranga. A Shell informou que o movimento em suas bases, nos dois últimos dias, foi 70% maior que o normal.