Preço da gasolina não deve cair agora, diz ministro O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, disse nesta quarta-feira que a possibilidade de queda do preço da gasolina ainda dependerá do comportamento das cotações do petróleo no mercado internacional nos próximos dias. "Hoje, estaria na faixa de não mudar o preço", disse. Nesta quarta-feira começaram a surgir rumores de que a gasolina poderia ficar mais barata a partir de sábado, em razão da queda do preço internacional do óleo nas últimas semanas. Leilão O ministro disse também que o primeiro leilão de energia das empresas geradoras federais deverá ocorrer no fim de julho ou início de agosto. Segundo ele, a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE) está planejando publicar o edital em 1º de junho para permitir que os leilões sejam realizados 60 dias depois. Ele lembrou que as geradoras estaduais não são obrigadas a realizar leilões, mas terão de seguir procedimentos transparentes na venda de sua energia, segundo determina a Medida Provisória 14, aprovada ontem pelo Senado e que está sendo enviada para sanção pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele informou que esse foi um dos dez pontos analisados hoje na reunião da GCE, que continua trabalhando no Programa de Revitalização do Setor Elétrico.