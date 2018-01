Preço da gasolina no DF deve subir 2,5% O preço da gasolina no Distrito Federal deverá subir 2,5% nos próximos dias em conseqüência do aumento dos preços do álcool anidro, que é misturado ao combustível. Segundo Luiz Imbroisi Filho, um dos controladores da Rede Gasol, uma das maiores de Brasília, a gasolina em sua empresa subirá R$ 0,05 por litro, passando, em média, de R$ 1,97 para R$ 2,02 o litro. A Unica, entidade que representa os usineiros em São Paulo, argumenta que houve uma recomposição nos preços do produto, que estavam com seus preços caindo desde o primeiro trimestre deste ano. Hoje o álcool anidro está em torno de R$ 0,68 o litro, e o hidratado está sendo vendido pela usina por R$ 0,58. Os preços são médios, já que o mercado é livre e cada produtor fixa o preço de seu produto. Segundo Imbroisi, as distribuidoras de combustíveis, que fazem a mistura do álcool com a gasolina, começaram a repassar os aumentos no início da semana. A BR Distribuidora fez o repasse na noite de quarta para quinta-feira.