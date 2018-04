Preço da gasolina pode cair a partir de sábado O preço da gasolina pode sofrer pequena redução a partir de sábado, quando vence o prazo de 15 dias para revisão do preço do combustível. Especialistas de mercado têm opiniões diferentes sobre o assunto, mas há uma expectativa interna na empresa de que o preço do combustível será reduzido ao fim do prazo de 15 dias do último aumento, que ocorreu no dia 6. A Petrobras não está se pronunciando oficialmente a respeito, mas, segundo uma fonte da empresa, o preço da gasolina "provavelmente cairá" sábado. O diretor comercial da Refinaria de Manguinhos, um dos únicos concorrentes da estatal neste mercado, Luis Henrique Sanches, concorda. "O dólar está estável e no mercado externo o preço caiu", argumenta, lembrando que, por esses critérios, a flutuação agora do preço seria para baixo. Decisão política - Para a analista de petróleo da Tendências Consultoria, Fabiana Fantoni, no entanto, a Petrobras manterá o preço do combustível. Em sua análise, ela diz que a variação do combustível no Golfo Americano caiu 2,5%, em reais, desde o último reajuste promovido pela estatal. Segundo a fórmula de transição proposta pela estatal, os reajustes podem ocorrer a cada 15 dias, sempre que a variação no mercado externo for maior do que 5%. No entanto, alguns especialistas concordam que, politicamente, seria bom para a Petrobras promover redução de preço esta semana. A companhia vem recebendo muitas críticas - inclusive do candidato do governo à presidência, José Serra - por acompanhar de perto a cotação internacional dos combustíveis. O preço da gasolina nos Estados Unidos vinha caindo na última semana, mas teve um repique nos últimos dias devido à crise política na Venezuela. "Se o Hugo Chávez (presidente da Venezuela) não tivesse reassumido, o preço do petróleo ficaria em torno de US$ 21 por barril esta semana. Mas ele reassumiu e voltamos ao nível de US$ 25, US$ 26", analisa o professor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infra-Estrutura (CBIE). No entanto, lembra Pires, a cotação da gasolina no mercado futuro nos EUA continua em tendência de baixa, o que pode garantir queda do preço interno. "Se a Petrobras for seguir a fórmula apresentada ao mercado, e não ocorrer nada de extraordinário nos próximos dias, não haverá aumento ou grande diminuição. Pode ocorrer uma pequena queda", prevê.