Preço da gasolina pode cair mais no Rio O preço da gasolina, que está em queda desde quarta-feira, quando começou a abertura do mercado de combustíveis às importações, poderá cair ainda mais no Rio de Janeiro. O governo estadual decidiu reduzir de R$ 1,773 para R$ 1,620, a partir de hoje, o valor do preço da gasolina para efeito de cálculo do Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços (ICMS), o que diminui a carga tributária e deve levar a um maior barateamento do produto nas bombas. A portaria com a modificação foi encaminhada na sexta-feira para publicação no Diário Oficial. O novo valor de referência foi estabelecido com base em pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em postos de gasolina do Rio de Janeiro nos dias 2, 3 e 4 de janeiro. Se a redução do ICMS de fato causar uma queda no preço da gasolina, o imposto sobre o produto poderá cair ainda mais na próxima semana, levando a outra rodada de redução do combustível. Isso porque a atualização do preço de referência para o cálculo do ICMS, que era feita com base no mês anterior, a partir de hoje será realizada uma vez por semana.