Preço da gasolina pode subir até 18% com aumento da Cide O preço da gasolina poderá subir cerca de 18% com o aumento do teto da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de R$ 0,50 para R$ 0,86 por litro do combustível (incluindo PIS/Cofins). A mudança, aprovada quinta-feira, pelo Congresso, ainda deverá passar pelo Senado antes de ser sancionada pelo presidente da República. Mas se confirmada a alteração, o preço médio da gasolina no País poderá aumentar de R$ 1,97 para até R$ 2,33, um avanço de 18,27%. Além da gasolina, o teto de cobrança da Cide também deverá subir para os outros combustíveis. No caso do diesel, o imposto passaria de R$ 0,15 para R$ 0,39; e no álcool, de R$ 0,28 para R$ 0,37. Isso significa que os efeitos na inflação serão expressivos, avalia a analista de uma consultoria, Marcela Prada. Segundo ela, o aumento da gasolina provocaria um alta de 0,75 ponto porcentual o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No caso do Índice Geral de Preços (IGP) o aumento produziria alta de 1,04 ponto porcentual. O presidente do Sindicato dos Postos do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouveia, diz que não existe possibilidade de deixar de repassar integralmente o aumento para o consumidor. Mas ele acredita que a cobrança pode ser flexível. Segundo o presidente, o valor da Cide fixado pela legislação serve como um teto e, teoricamente, o governo não precisaria aplicar todo o aumento de uma única vez. "A contribuição poderia subir apenas nas ocasiões em que a Petrobras reduzisse o preço dos combustíveis. Isso ajudaria a manter o equilíbrio de preço ao consumidor." Segundo o diretor da União da Agroindústria Canavieira (Unica), Antônio Pádua Rodrigues, esse aumento, no entanto, pode significar maior competitividade para o álcool hidratado em relação à gasolina. A vantagem, segundo ele, viria caso o preço do petróleo no mercado internacional caísse. "O governo deve usar este novo teto para formar um fundo, um colchão que dilua o impacto das oscilações de preço internacional no mercado interno", afirmou. "Com isso, a gasolina não tem seu preço reduzido quando houver redução internacional e não há uma queda na margem de diferença entre os dois produtos."