Preço da gasolina sobe 0,71% na semana Após várias semanas em queda, a gasolina voltou a registrar alta de preços esta semana, segundo pesquisa divulgada hoje pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O litro do combustível subiu 0,71%, em média, no Brasil. Nos último três meses, porém, a gasolina ainda apresenta queda de 5,12%. Segundo a ANP, o preço médio do litro da gasolina no País é de R$ 1,984. A alta recente é atribuída ao reflexo do final da colheita do álcool, que está sendo misturado à gasolina na proporção de 25%. Com o término da safra, o álcool voltou a subir, influenciando os preços da gasolina. Este ano a Petrobras, responsável pelo refino de cerca de 98% da gasolina consumida no Brasil, só fez uma alteração nos preços nas refinarias. No início de maio a estatal reduziu os preços em 6,5%. A estatal já manifestou que não pretende alterar os preços com muita freqüência. Isso se não ocorrer alteração brusca nos preços do petróleo no mercado internacional ou na cotação do dólar, os dois principais referenciais utilizados pela para definir os preços da gasolina.