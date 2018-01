Preço da gasolina sobe em média 8,6%, diz ANP O preço da gasolina na bomba subiu, em média, 8,6% na semana após o último reajuste aplicado pela Petrobrás. A alta é resultado do repasse ao consumidor do reajuste de 12,8% promovido pela Petrobras no dia 29 de dezembro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro da gasolina custava, no Brasil, R$ 2,133 na semana que terminou no dia 4 de janeiro, contra R$ 1,964 registrados na semana anterior. O diesel foi reajustado em 11,3%, com um repasse ao consumidor de 8,2% segundo a ANP. A pesquisa da agência registrou um preço médio de R$ 1,491 por litro de diesel no Brasil. O preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de botijão, também reajustado no final do ano, teve um repasse menor, de acordo com o levantamento da ANP. Na semana após o reajuste, a agência detectou um preço médio nacional de R$ 28,40 por botijão, o que representa uma alta de 2,15% em relação ao cobrado na semana anterior. Especialistas do setor acreditam que a manutenção do preço em alta durante o ano e a queda do consumo vêm segurando os repasses. Neste início de 2003, depois de sucessivos reajustes, o botijão de gás está custando 30% a mais do que há um ano, quando valia R$ 21,85, segundo a pesquisa da ANP. O ano de abertura do setor, com os preços internos acompanhado a cotação internacional, representou um reajuste acumulado de 34% no preço da gasolina e de 68% no preço do diesel, nas comparação com os valores vigentes em janeiro de 2002.