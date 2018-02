Preço da gasolina teve queda de 9,92% em janeiro A queda média do preço da gasolina em janeiro atingiu 9,92% nas nove regiões metropolitanas do País - além do município de Goiânia e Brasília - que são alvo da coleta do IBGE para o cálculo do IPCA. O porcentual foi bem inferior aos 15% de queda captados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) no final de janeiro, mas a metodologia de cálculo é diferente, sendo que no caso do IPCA a média é ponderada (de acordo com os pesos das regiões no índice) e na agência a média é aritmética. A chefe do Departamento de Índice de Preços do IBGE, Márcia Quintslr, explicou também que a coleta do IPCA foi realizada entre 28 de dezembro e 28 de janeiro e o porcentual de queda refere-se a uma média de todo o mês, levando em conta também os primeiros dias do ano, nos quais foram menores as reduções no preço da gasolina. A coleta da ANP referiu-se sempre a pesquisas diárias em oito capitais do País. A gasolina representou a maior pressão negativa sobre o IPCA de janeiro, com contribuição de -0,44 ponto porcentual no índice que atingiu 0,52%.