Preço da Querosene de Aviação cairá 18% em dezembro O preço da Querosene de Aviação (QAV) terá uma redução de 17,8% a partir do dia 1º de dezembro, informou hoje o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas (Snea). A redução foi repassada pela Petrobras por conta da redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional nos últimos três meses. A Petrobras reajusta mensalmente os preços do QAV, nafta e óleo combustível, mas não divulga os indicadores do reajuste. Segundo Snea, no ano as oscilações de preço do QAV acumulam queda de 3,71%, o que significa uma reviravolta para as empresas aéreas, que até agosto tinham uma alta acumulada de 37%. O Snea, no entanto, não informou se haverá redução no preço das passagens aéreas, já que o valor do combustível representa mais de 30% do custo das companhias. Segundo o sindicato, a decisão fica a cargo de cada empresa.