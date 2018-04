Preço da soja cai nos mercados futuro e físico Os contratos futuros de soja fecharam em queda ontem na BM&FBovespa, em dia de baixo volume de negócios, devido à falta de referência da Bolsa de Chicago, que não funcionou por causa do feriado de Ação de Graças. O vencimento de março da soja fechou a US$ 19,60/saca, em queda de 1,66%. No mercado físico o dia também foi de poucos negócios, já que o feriado americano e a estabilidade do câmbio desestimularam a comercialização do grão. Os preços em Paranaguá ficaram em R$ 46,50/saca, queda de 1,98%.