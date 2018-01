Preço das ações da Petrobras sai amanhã O preço da ações ordinárias da Petrobras, leiloadas hoje pelo governo será divulgado amanhã às 9h. A decisão foi divulgada após a reunião do Conselho Nacional de Desestatização (CND). A previsão inicial era de que o anúncio ocorresse ainda essa noite, mas o governo ainda está recebendo informações de Nova Iorque necessárias para a fixação da cotação. O valor será divulgado pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Francisco Gros. O governo leiloou hoje as ações em seu poder que excedem o mínimo necessário para manter o controle da empresa. A previsão inicial era que o leilão rendesse aproximadamente R$ 8 bilhões, o que analistas, nos últimos dias, consideraram ambicioso demais. Às 19:29, as ações ordinárias - ON, com direito a voto - da Petrobras, as mesmas leiloadas hoje, estavam cotadas em R$ 45,69. Cerca de 320 mil pessoas investiram em ações da Petrobras na oferta pública promovida pelo governo. O governo considerou bom o resultado por agregar trabalhadores ao mercado de capitais. Os investidores (pessoa física) que mantiverem as ações ou cotas dos fundos de ações por um mínimo de doze meses, terão um desconto de 20% sobre esse preço final. O valor obtido pela União com a venda das ações foi estimado ontem à tarde, por uma fonte do governo ligada ao processo, em US$ 1,5 bilhão. Para mais informações a respeito do leilão de ações da Petrobras, clique no link abaixo.