Preço das casas nos EUA cai em ritmo recorde em dezembro--S&P Os preços de residências nos Estados Unidos desabaram 18,5 por cento em dezembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo o indicador da Standard & Poor's/Case-Shiller divulgado nesta terça-feira. O índice, relativo a 20 regiões metropolitanas, caiu 2,5 por cento em dezembro em relação a novembro. No período anterior, o declínio havia sido de 2,3 por cento, afirmou a S&P em um comunicado. "Há muito poucos, se houver, bolsões de recuperação que podemos ver nos dados coletados", disse no comunicado o presidente do comitê do índice, David Blitzer. "A maior parte do país parece continuar no caminho de queda." Os preços das casas se depreciaram 18,2 por cento no quarto trimestre em relação a um ano antes, representando a maior queda desde o início dessa série de 21 anos, disse Blitzer. (Reportagem de Al Yoon)