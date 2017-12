Preço de ações da Telesp divide mercado Após o término da troca de ações da Telesp por Brazilian Depositary Receipts (BDRs) - recibos de papéis da da Telefónica espanhola, negociados simultaneamente em São Paulo, Madri e Nova Iorque -, a cotação dos papéis da Telesp despencou. O motivo apontado para a queda é a venda em massa realizada pelos fundos passivos, cuja carteira está atrelada ao Índice que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Esses fundos venderam o que restava das ações da Telesp depois do anúncio da saída do papel do Índice. A expectativa é que, cada vez mais, o volume de negócios diminua. Espaço para valorização divide analistas Para a analista de telecomunicações do Banco Fator, Jaqueline Lison, a oscilação é um indicativo da queda no volume de negócios. "Muita gente gosta da empresa, mas o que restou de Telesp não vai sustentar o mercado", diz. Ela calcula que o preço justo para uma venda da ação seria de R$ 37,00. O consultor da Agente Corretora de Valores, João Marcus Cicarelli, acha que o investidor deve vender as ações da Telesp, mas com calma. Ele diz que a saída das ações da vitrine do mercado diminuiu os negócios e o preço caiu. Mas há espaço de recuperação. O acionista deve acompanhar o mercado e o desempenho da empresa até que o preço atinja um nível mais alto antes de se desfazer dos papéis. Ele projeta para o Ibovespa um ganho de 20% até o final do ano. E avalia que os papéis da Telesp possam ultrapassar um este valor e acumular um ganho de até 30%, chegando no final de dezembro a R$ 40. Fator e Supra têm uma visão de cautela em relação à Telesp O analista de telecomunicações da Fator Administração de Recursos, João Miyashiro faz uma avaliação mais contida. Ele concorda que, por terem saído do Ibovespa, as ações da Telesp ficaram mais difíceis de negociar. Miyashiro explica que a relação entre o valor de mercado da empresa e o seu potencial de lucratividade está num patamar condizente com a média de mercado. Por isso, não haveria espaço para uma valorização significativa dos papéis. O analista da Fator acha que o preço atual da Telesp, no fechamento de ontem, de R$ 29,20 e R$ 20,72, para preferenciais - sem direito a voto - e ordinárias - com direito a voto -, respectivamente, já estaria bem ajustado. Não havendo grandes perspectivas futuras de ganho, justifica-se a venda das ações. Falta de segurança na projeção do preço alvo O analista da Supra Corretora de Valores, Wagner Andrade também vai pelo caminho da cautela. Andrade alerta que a baixa liquidez das ações da Telesp faz com que o preço delas possa ser incorreta, já que não há um acompanhamento constante desses papéis e as informações disponíveis sobre a empresa são poucas. O economista prefere não arriscar um palpite sobre a cotação futura das ações. Mas analisando o setor de telecomunicações como um todo, Wagner Andrade acredita que a Telesp pode seguir a tendência geral e ainda se valorizar um pouco nos próximos meses. Socopa Corretora: venda imediata Para o gerente de corporate da Corretora Socopa, Gregorio Mancebo Rodriguez, o melhor que os acionistas da Telesp têm a fazer é vender os papéis já. Mancebo alerta porém, que vai ser difícil para o investidor se desfazer das ações por um bom preço, já que o volume de negócios se torna menor a cada momento. Mesmo com as boas perspectivas de rendimento da Telesp, ele lembra que o Grupo Telefónica, do qual a empresa faz parte, tem uma política contrária ao acionista minoritário e não paga dividendos. Pela lei, no Brasil o pagamento é obrigatório. A outra questão é se agora, fazendo parte de uma companhia estrangeira, a Telesp terá a mesma transparência de informações, o que não acontece com outras empresas da Telefónica. Diante de todos estes fatores, o analista da Socopa reafirma a recomendação de venda. Sobre o preço alvo das ações, ele prefere não arriscar um palpite antes de analisar o balanço da Telesp, que deve ser divulgado em agosto.