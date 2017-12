Preço de brinquedo varia mais de 300% em SP Às vésperas do Dia das Crianças, a recomendação para os pais e mães que ainda não compraram o presente dos filhos é pesquisar. Um levantamento realizado pelo Procon em São Paulo mostrou que um mesmo brinquedo pode chegar a custar três vezes mais em lojas diferentes. A pesquisa foi feita em 10 estabelecimentos comerciais de cinco regiões da cidade, nos dias 20 a 23 deste mês, e registrou uma variação de até 364,88% para o mesmo produto. Foram pesquisados 138 itens, mas muitos estabelecimentos estavam desabastecidos e, por isso, só estão sendo divulgados os preços e variações relativas a 109 produtos. Nesse universo, o Armarinhos Fernando, no centro, foi o que apresentou a maior quantidade de produtos, cerca de 77, com menor preço. Os brinquedos que tiveram maior variação foram o Clã dos Guerreiros/Zaes e o Clã dos Guerreiros/Gokya, que na loja P.B.Kids, na região oeste, custavam R$ 13,90 e na Armarinhos Fernando eram vendidos a R$ 2,99. Outro destaque foi o Jogo Big Brother Brasil, da Estrela, vendido a R$ 43, 90 no Extra Hipermercado da região leste e a R$14,99 no B.Mart, na região norte. Cuidados Os técnicos do Procon-SP alertam que, antes de comprar qualquer brinquedo é importante verificar a faixa etária a que se destina, a identificação do fabricante, as instruções de uso e de montagem e existência do selo de segurança do Inmetro e de um selo de um órgão credenciado (IQB, Falcão Bauer). Produtos importados devem apresentar as mesmas informações exigidas para os nacionais, em língua portuguesa. O resultado da pesquisa está a disposição, para consulta, nos postos de atendimento do Procon-SP dentro dos Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera, e no site do órgão. Lojas com mais itens com bons preços por região Região itens encontrados itens com preços bons* B. Mart Norte 37 26 Carrefour Norte 11 05 Preçolândia Sul 48 20 Ri Happy Sul 104 32 Paraíso Brinquedos Leste 55 20 Extra Hipermercados Leste 14 02 P. B. Kids Oeste 59 10 Wal Mart Oeste 40 07 Armarinhos Fernando Centro 104 96 Lojas Americanas Centro 47 11 *menores ou iguais à média registrada Fonte: Procon-SP